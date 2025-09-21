賈永婕「國中收500封情書」 連累上校老爸簽禁愛令

賈永婕（右）接受鄭弘儀專訪時透露，自國中起便有很多追求者。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕賈永婕日前受邀上鄭弘儀節目，擔任101董事長已滿一年的她坦言，當時很多人覺得她是花瓶，不過面對質疑，她信心喊話會繼續突破。

賈永婕也自曝國中是升學班吊車尾，但亮麗的外型讓她成為校花，回憶當時追求者太多，爸爸還被請到教官室簽「禁愛令」切結書。

賈永婕上任101董事長第一天就感受到質疑眼光，賈永婕表示，有人覺得她這個董事長很像網紅，但她認為「網紅董事長」是很潮的事，承諾會繼續帶動更高業績，「從我上任到現在，101本身或帶動捐出的金額，已經超過千萬，這是以前沒有發生過的事。」

賈永婕父親是海軍上校，自小接受嚴格的軍事化教育，但她自認青春期很叛逆，國中已因亮麗外貌而被封為校花的她，雖然被編入升學班，但課業表現卻是吊車尾，「放學回家的時候，沿路就會開始收情書，算算有超過500封情書。」高中時更有攝影社販售她的校園生活照，讓賈永婕哭笑不得直呼：「那時候很多人追，多到真的很煩。」

