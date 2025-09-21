晴時多雲

娛樂 最新消息

康康踢館尬唱周思潔爭C位─65歲玉女歌手變身Jolin 登台跳唱圓夢

周思潔穿上和服帶來日本歌曲。（記者陳奕全攝）周思潔穿上和服帶來日本歌曲。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周思潔出道40年，昨天圓夢在TICC舉辦「不晚」演唱會，65歲的她挑戰了動感天后「Jolin」蔡依林的夯曲，綜藝天王康康也受邀登台助陣。她在安可曲時感性訴說：「現在就是人生最棒的年紀，減17歲才是真正的年齡，活著就是最好的禮物，只要還有熱情，永遠都不晚！」

周思潔唱完《講什麼山盟海誓》後，提到前一個月不慎重感冒，靠著現在是中醫的低音歌后葉蔻親自調理，才讓她重拾嗓音。她說道：「站在這麼大的舞台，往下是看不太清楚各位的臉龐，30年沒有站在真正舞台作秀表演，面對3千人，我覺得這是上天的安排。」

周思潔年輕時曾赴日本發展，不忘穿著和服演唱《蘋果花》、《大東京音頭》，當唱到1977年以玉女歌手身分在日本出道發行的歌曲時，還以原KEY精彩重現。

昨天周思潔唱到一半宣傳自己的座談會時，台下突然有名全身黑衣的男子舉手提問費用，還驚呼：「怎麼那麼便宜！」最後才發現是演唱會的嘉賓康康。

康康踢館尬唱周思潔爭C位─65歲玉女歌手變身Jolin 登台跳唱圓夢周思潔（左）與嘉賓康康合唱《傷心酒店》。
（記者陳奕全攝）

康康登台後直接變裝，把黑色的連帽外套和褲子都脫掉，又準備了樂譜給樂手，與周思潔深情合唱《傷心酒店》，打趣：「我去酒店都不喝酒，我去解救少女！」最後還加碼獨唱《情人的眼淚》，忍不住笑說：「歡迎大家來到康康世界巡迴演唱會。」感謝周思潔幫忙「暖場」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

