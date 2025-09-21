晴時多雲

娛樂 最新消息

周華健攻蛋失聲5分鐘幽默救場─化身音樂航海王 謝伯樂齊豫給機會

周華健第六度攻上台北小巨蛋，兩場吸引逾2萬人朝聖。（記者胡舜翔攝）周華健第六度攻上台北小巨蛋，兩場吸引逾2萬人朝聖。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕周華健出道40年，唱過無數經典代表作，但沒想到昨晚第六度攻上小巨蛋舉辦「少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」，一開場唱《孤枕難眠》就發生麥克風出包狀況，前兩首歌迷完全聽不到聲音，紛紛以手勢或是螢光棒比出「叉」，工作人員緊急上台更換麥克風後才化解尷尬，所幸周華健幽默又有誠意的重唱一次，加上金曲一首接一首，還是讓歌迷聽得滿足。

這次周華健台北兩場吸引2.2萬人朝聖，票房推估5588萬元，製作費則花費4千萬，配合「奇幻之旅」主題，特別打造船型舞台，他在船上高歌，化身音樂「航海王」，邀歌迷一起航向金曲之旅。

周華健攻蛋失聲5分鐘幽默救場─化身音樂航海王 謝伯樂齊豫給機會周華健登船演唱，展開音樂奇幻之旅。
（記者胡舜翔攝）

但現場演出就是會有各種臨場狀況，面對麥克風出包，周華健對歌迷說：「本來第一句台詞是回家的感覺真好，沒想到一回到家褲子就被脫下來了，這是有史以來我唱這麼多場都沒遇過的意外。」他也提到：「台下一直搖手，我想誰來砸場啊？我還傻傻的，怎麼全場比叉。」他也自嘲：「很高興大家陪我寫下歷史。」

出道40年首次在演唱會上發生意外，周華健好奇歌迷為何對他「比叉」。（記者胡舜翔攝）出道40年首次在演唱會上發生意外，周華健好奇歌迷為何對他「比叉」。（記者胡舜翔攝）

周華健昨邀美聲歌后齊豫當嘉賓，一起合唱他中學露營時一聽就感動的齊豫歌曲《答案》，以及兩人合唱曲《天下有情人》，他感謝齊豫早年介紹他去唱廣告歌才有機會出唱片，齊豫笑說：「人家說內舉不避親，我避親了，沒有推薦我弟弟（齊秦），華健聲音更飽滿。」

周華健（右）邀齊豫合唱，感謝她過去介紹自己唱廣告歌。（記者胡舜翔攝）周華健（右）邀齊豫合唱，感謝她過去介紹自己唱廣告歌。（記者胡舜翔攝）

昨周華健也首唱新歌《蕾絲花邊》，他說：「把首唱留給台北，會更有意義！」並感性表示：「台北真的很特別，因為我的一切都是發生在台北，情感上特別濃烈。」安可時周華健深情獻唱《我是真的付出我的愛》，最後以招牌曲《朋友》和全場大合唱，今晚周華健在小巨蛋還有一場，11月29日則會到高雄巨蛋開唱。

