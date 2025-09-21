晴時多雲

娛樂 最新消息

Est不怕媽和William同落水 泳將霸氣喊一手救一個

泰星Est（右）是游泳國手出身，表示就算媽媽跟William落水，兩個都能救起來。（無限娛樂提供）泰星Est（右）是游泳國手出身，表示就算媽媽跟William落水，兩個都能救起來。（無限娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰星William、Est合作BL劇《心跳節拍》，人氣水漲船高，兩人昨在台舉行見面會，門票迅速完售。由於Est是游泳國手出身，被問到如果William跟媽媽掉到水裡會救誰？Est自信滿滿的說︰「我兩個都可以救。」一手救一個，霸氣十足。

Est前年因出戰杭州亞運受到關注，其實他2016年就曾來台參加游泳比賽，當時只記得去了西門町，這次希望能品嘗火鍋、珍奶，想去台北101走走看。他分享，當選手的時候可以大吃大喝，因為比較容易燃燒卡路里，當演員後運動量減少，要花點心思保持身材。

兩人手上的紅線格外引起關注，原來是他們在《心跳節拍》播到一半時，一起前往寺廟求來的紅線，且還幫對方綁在手上。William求的是事業運，Est認為他們是工作夥伴，也是為彼此增加好運。兩人綁了之後確實感受到生活變好且順利，心裡更踏實了。

