娛樂 最新消息

王百瑜重返演藝圈 53歲美魔女被20歲小鮮肉搭訕

王百瑜雖不在幕前演出，身材體態仍保持得很好。（伊林娛樂提供）王百瑜雖不在幕前演出，身材體態仍保持得很好。（伊林娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王百瑜17歲入行當模特兒、26歲參與戲劇演出，她淡出幕前20年，期間專注於房地產，2013年在東京購入3間房產，成為名副其實的「包租婆」，近日宣布加入伊林娛樂，重返演藝圈。

現年53歲的王百瑜衣食無虞，她長年注重保養與運動，身材膚況極佳，對於再次接觸演藝工作，她說：「還是有點小緊張，畢竟已20年沒拍戲，演藝生態大不同，我現把自己當新人，接受全新的挑戰。」

淡出演藝圈時，王百瑜考取美容與廚師丙級證照，飲食清淡規律，一日兩餐，愛煮也愛探訪各地美食，並天天健身搭配三溫暖維持體態，甚至曾在健身房附近被20歲小鮮肉搭訕，讓她哭笑不得，打趣說：「現在這個年紀在路上被搭訕，除了跟年輕時一樣有被驚嚇的感覺，心中還多了感謝。」

王百瑜對房產研究近乎痴迷，發高燒都不休息，一天能看10幾間房，如今更在地政事務所當志工，樂於助人兼學習，至於是否曾被民眾認出是演員？她笑說：「沒有耶！但意外收穫是常被誇讚漂亮。」

