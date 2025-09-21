晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

道英唱到一半吃香蕉 台粉搶拍照

道英昨身穿白色套裝，宛如王子般登場，嗨翻粉絲。（記者王文麟攝）道英昨身穿白色套裝，宛如王子般登場，嗨翻粉絲。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團NCT的成員道英昨起在北流連唱兩天，他獻唱25首歌曲，有勁歌熱舞、有溫柔抒情，道英甚至與樂手上演「鋼琴四手聯彈」，讓人目不轉睛。昨最大看點莫過於中文歌《如果可以》，他自認唱不好，自行加碼，溫暖嗓音再次征服4500名粉絲。

道英高舉雙手，要粉絲大聲唱。（記者王文麟攝）道英高舉雙手，要粉絲大聲唱。（記者王文麟攝）

道英昨以《Wake From The Dark》、《Dallas Love Field》等歌曲開場，以一身白色羽毛裝帥氣現身，歡迎大家來到演唱會，並用中文大喊「討厭」，希望大家不要只顧著手機拍攝而不大聲應援，「你們不會這樣對我吧？約定好了喔！」果然在演唱《Be My Light》時，全場歌迷一同演唱，讓道英直呼嚇一跳：「沒想到你們最會唱這首啊！」

NCT有會中文的成員，道英語言能力也不錯，昨他用「漂亮」、「可愛」等中文撩粉，甚至大喊「笑死」逗樂大家，演唱到一半還突然拿出香蕉，一口就吃掉半根，畫面相當荒唐，粉絲更拿起手機拍攝，道英見狀笑說：「吃個香蕉，怎麼拍照的人變多了！」笑翻在場粉絲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中