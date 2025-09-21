道英唱到一半吃香蕉 台粉搶拍照

道英昨身穿白色套裝，宛如王子般登場，嗨翻粉絲。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團NCT的成員道英昨起在北流連唱兩天，他獻唱25首歌曲，有勁歌熱舞、有溫柔抒情，道英甚至與樂手上演「鋼琴四手聯彈」，讓人目不轉睛。昨最大看點莫過於中文歌《如果可以》，他自認唱不好，自行加碼，溫暖嗓音再次征服4500名粉絲。

道英高舉雙手，要粉絲大聲唱。（記者王文麟攝）

道英昨以《Wake From The Dark》、《Dallas Love Field》等歌曲開場，以一身白色羽毛裝帥氣現身，歡迎大家來到演唱會，並用中文大喊「討厭」，希望大家不要只顧著手機拍攝而不大聲應援，「你們不會這樣對我吧？約定好了喔！」果然在演唱《Be My Light》時，全場歌迷一同演唱，讓道英直呼嚇一跳：「沒想到你們最會唱這首啊！」

NCT有會中文的成員，道英語言能力也不錯，昨他用「漂亮」、「可愛」等中文撩粉，甚至大喊「笑死」逗樂大家，演唱到一半還突然拿出香蕉，一口就吃掉半根，畫面相當荒唐，粉絲更拿起手機拍攝，道英見狀笑說：「吃個香蕉，怎麼拍照的人變多了！」笑翻在場粉絲。

