許光漢狂吸人潮擠爆4層樓 袁澧林驚嚇摀嘴 8旬阿嬤凌晨5點排隊搶頭香

許光漢（左）、袁澧林昨天在南港知名商場合體，看到滿滿人潮，受寵若驚。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕許光漢、袁澧林主演的電影《他年她日》昨在南港知名商場舉行見面會，吸引近千名粉絲共襄盛舉，滿滿人潮塞滿商場4層樓，讓袁澧林嚇到摀嘴，直呼意想不到。昨聽聞搶頭香的是一名8旬阿嬤，凌晨5點就現身隊伍第一位，許光漢關心阿嬤的身體狀況，並承諾未來會用更好的作品回饋粉絲。

「光林CP」在片中大談跨越時空的戀愛，袁澧林飾演的「安晴」受到重力影響飛了起來，讓許光漢飾演的「薯仔」苦苦追趕，這場戲整整拍了3天，不但要一直跑一直追，甚至還摔倒，讓導演龔兆平覺得很不好意思。而袁澧林則是吊鋼絲凌空，勒到身體瘀青，她在拍第一個畫面時還忍不住大叫，龔兆平嚇到衝了出來，卻發現袁澧林很開心的笑，虛驚一場。

許光漢（左起）、袁澧林及導演龔兆平抽取粉絲提問，並當場回答。（記者王文麟攝）

片中的「飛天吻」橋段是一大亮點，由於是「女上男下」，袁澧林的腳還用鋼絲吊著，許光漢必須緊緊壓住袁澧林的上半身親吻，看似浪漫，但因為時間緊湊，前後只拍了30分鐘，兩人都親得很辛苦，許光漢直言這是他拍過最困難的吻戲，不過導演龔兆平卻笑說：「我看得很享受。」

因應昨天920「就愛你」活動，許光漢、袁澧林及導演龔兆平昨現身與粉絲互動，接下來還要前往釜山影展及越南等地宣傳，退伍後行程滿檔的許光漢，坦言很難在「蔡依林時間」晚上9點半睡覺，沒有在早上9點半才睡就好，不過他強調會在飛機上補眠，找時間休息。電影將在10月3日上映。

