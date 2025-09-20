（人物專訪）最帥巫師Keng重生想當狗 看上靈魂伴侶Namping求養

Keng（左）、Namping因合作《靈魂重生》培養出好感情。（愛奇藝提供）

記者廖俐惠／專訪

泰星Keng、Namping因演出BL劇《靈魂重生》人氣水漲船高，才播了5集就獲得了年度現象級作品獎的肯定。兩人接受本報專訪，Keng竟想重生當一隻會被照顧的狗狗，俏皮問Namping：「要不要養我？」Namping笑著回應：「要看你可不可愛！」互動超甜蜜。

Keng因佼好的臉蛋獲封「最帥巫師」稱號，他認為最強的咒語是「微笑」，也笑說最近很多粉絲找他「吹氣祈福」，或者跟他討要聖水。Namping則是首次擔綱男主角，坦言自知長得不可愛，不敢把當演員的夢想說出來，現在有這個機會，他非常認真且投入。

兩人從實境節目結緣，Keng在合作的過程中逐漸卸下心防，越來越會展現黏人、淘氣大男孩的一面，Namping也會給予鼓勵的「愛的抱抱」，他們異口同聲，直呼「很幸運遇到你」。

