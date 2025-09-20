百合花獲金音獎6提名大贏家 評審團主席陳惠婷笑喊大遺珠

Tizzy Bac的主唱陳惠婷是第16屆金音創作獎的評審團主席。（金音創作獎提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第16屆金音創作獎昨天公布入圍名單，樂團百合花入圍6項成了大贏家，本屆評審團主席是Tizzy Bac的主唱陳惠婷，她受訪笑說：「最大的遺珠就是我本人。」因為擔任評審所以無法報名，對於團員前源感到抱歉。

陳惠婷考慮一天就決定接下重任，專長是搖滾音樂的她，認為擔任主席能與不同評審討論切磋，加深自己對於不同音樂類型的理解。

近來金音獎和金曲獎的分界模糊，本屆新科金曲歌王呂士軒也入圍本屆金音獎，對此陳惠婷表示，金曲獎要考慮產業發展、市場性和傳唱度，認為金音獎能回到更純粹的音樂性，「讓音樂自己說話，是不受流量、市場、商業價值的獎項，這是兩者在我心裡的差別。」

此外，本屆的特別貢獻獎從缺，陳惠婷透露得獎者婉拒領獎，「有點遺憾，可是會尊重得獎者的意願。」金音獎頒獎典禮11月1日在台北流行音樂中心舉行。

