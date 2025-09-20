曾國城45天甩肉6公斤 威廉捲閃兵停工首露面

曾國城（左起）、陳美鳳、曾馨瑩、巴鈺昨晚出席《2024愛不止息慈善晚會》，4人開心比愛心。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣優質生命協會昨舉辦《2024愛不止息慈善晚會》，現場星光熠熠，曾國城、陳美鳳、巴鈺、曾馨瑩、威廉、劉福助、郭子乾、方馨、簡沛恩、李明依、黃大煒等人都到場。曾國城明顯瘦了一圈，1個半月內就甩肉6公斤；日前捲閃兵風波停工的威廉時隔4個月露面，不過他並未多言，低調表示：「過一陣子就會見面了。」

曾國城近期從91公斤瘦到85公斤，坦言是因為覺得自己過重，行動變遲鈍、之前打籃球還扭到，他也分享是靠中醫調養、少吃多動成功瘦身。至於目標體重，曾國城秒回：「就是85公斤，維持不復胖。」

請繼續往下閱讀...

陳美鳳昨一襲性感禮服現身，她今年初走路不慎跌倒導致骨裂，如今恢復狀態很好，也說現在走路不敢邊滑手機了。

威廉久違露面並未多言，僅說很快就會再見。（記者陳奕全攝）

而威廉日前因閃兵風波主持節目受到影響，這也是他在風波後久違露面，他在看到媒體後邊說「拍謝」邊點頭致意，加快腳步進入會場，並低調透露現在都在帶小孩，至於老婆卓君澤上任運動部部長機要秘書一職，威廉則稱讚老婆：「她比我厲害。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法