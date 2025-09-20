舒淇攜手李心潔《回魂》復仇笑稱鬼片牽線 傅孟柏裝死不能看影后飆戲

導演許肇任（左起）、導演陳正道、舒淇、李心潔、傅孟柏出席《回魂計》釜山影展首映。（Netflix提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕台灣影后舒淇、李心潔、傅孟柏主演的Netflix犯罪推理影集《回魂計》前天在釜山影展首映，3人出席映後座談，現場反應熱烈。飾演劇中反派的傅孟柏幽默分享：「因為有很多演屍體的戲分，眼睛都不能張開，但其實一直很想偷看她們。」逗得現場笑聲不斷。

兩位影后首度合作共同飾演「婦仇者聯盟」，攜手展開「回魂」的復仇計畫，李心潔表示：「從來沒有跟舒淇碰面過，第一次見面就是《回魂計》，過去也看過很多舒淇的作品，所以有這個機會合作覺得很驚喜！我們對戲時，在沒有溝通的情況下很自然的培養出默契，還有一些碰撞，是我覺得非常過癮的！」舒淇則笑稱：「我們有一個可愛的共同點就是拍了同一系列鬼片，冥冥之中就注定把我們兩個拉在一起。」

舒淇打趣分享，「拍攝時不知道是不是導演們的陰謀，把一場在屋頂上情緒很重的戲放在前面拍攝，不過拍完這場戲後我們之間的距離就變得很近」。導演則幽默回應：「主要是預算不夠，只能先拍那段。」讓現場觀眾哈哈大笑，舒淇更大讚李心潔：「心潔是一個很專業、非常有力量的演員。」

