娛樂 最新消息

王心凌巡演最終場驚喜限定 明年1月甜蜜回歸小巨蛋

甜蜜天后王心凌明年初重返小巨蛋開唱。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）甜蜜天后王心凌明年初重返小巨蛋開唱。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕王心凌明年初重返小巨蛋，傳出她為舒淇執導的電影《女孩》獻唱片尾曲《如果不是我的》，這部電影在威尼斯影展獲得熱烈迴響，有歌迷在現場影片流出時，立刻認出了王心凌的歌聲，直呼「非常期待」。對此王心凌的經紀公司回應：「一切請靜待官方公布。」

王心凌「Sugar High 2.0世界巡迴演唱會」將在明年1月重返小巨蛋舉辦最終收官場，她感性說：「Sugar High 2.0陪著我走過好多城市，最珍貴的始終是和大家一起唱、一起笑、一起感動。能夠回到台北，和歌迷一起把這段旅程唱到最後，收進我們的心裡，對我來說是最幸福的事。」

這套巡演累積超過70場演出，舞台設計融合音樂、燈光與美學，接連榮獲MUSE Design Awards、iF Design Award、LIT Lighting Design Awards等國際大獎，印證其高規格製作與藝術價值。

★高雄因硬體設備限制成遺憾

由於巡演的舞台設計極為複雜，許多歌迷一直敲碗高雄場，就因為硬體設備的場地限制無法成行，成為這套巡演的遺憾。對此王心凌表示：「希望所有的朋友都能齊聚台北，一起參加這場充滿驚喜、感動與歡笑的最終收官場！」更預告小巨蛋場次會規劃全新的限定內容，僅在台北站兩場呈現，為粉絲留下最獨一無二的回憶。「Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會」2026年1月23、24日在小巨蛋登場，門票26日在寬宏售票系統開賣。

