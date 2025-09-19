暗諷查理柯克槍擊案 吉米金莫脫口秀停播

吉米金莫因在節目中提到查理柯克遭槍擊事件，讓他主持的脫口秀《Jimmy Kimmel Live!》被無限期停播。（法新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼旗下的美國廣播公司ABC於17日宣布，由知名主持人吉米金莫主持的深夜脫口秀《Jimmy Kimmel Live!》將無限期停播，主因是他在節目中提及針知名保守派評論員查理柯克遭槍擊事件，直接明示整起事件是保守派的自導自演，諷刺槍手可能是川普的支持者。

在ABC宣布下架金莫節目前，聯邦通訊委員會主席布蘭登卡爾曾威脅要採取行動，當節目被撤後，卡爾隨即在社群媒體發表聲明，直說他們做了正確的事，「地方廣播業者有義務服務公共利益，但廣播業者如果認為該內容不符社區標準時，必須做出反制，雖然這可能是史無前例的決定。」

節目遭無限期下架的決定震撼了媒體與政治圈，不少評論者、藝人批評這是審查行為，就連加州州長蓋文紐森都指控共和黨根本不相信言論自由，怒批「他們正在即時審查！」

