隋棠淚灑劇本 湯志偉封新瓊瑤女郎

隋棠（左）在《你的故事我的夢》坐著輪椅，對曾少宗冷嘲熱諷。（記者蕭方綺攝）隋棠（左）在《你的故事我的夢》坐著輪椅，對曾少宗冷嘲熱諷。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠、曾少宗和周丹薇等人昨排練舞台劇《你的故事我的夢》，該劇改編自瓊瑤小說，隋棠飾演《一簾幽夢》中的汪綠萍，因車禍斷了條腿，終生只能坐輪椅，也毀了她的舞蹈夢。她每次在家看劇本都會感動落淚，第一次哭時，老公看到還緊張不已，後來才習慣她的情緒。

身為舞台劇新手，她特別感謝湯志偉時常喊著「女兒啊，我們聊一聊」，把她拉到旁邊細心提點細節，湯志偉稱她是21世紀最新的瓊瑤女郎，還打趣自嘲是「瓊瑤老郎」。

隋棠原本很擔心記不住台詞，沒想到導演郎祖筠誇她其實很早就能丟本演出。她說曾少宗一開始要她放輕鬆，不必太早丟本，結果第一次綵排，曾少宗就率先丟本，像極了學生時代總說沒讀書卻考滿分的同學，她只能喊：「輸人不輸陣！」

此外，戲裡莊凱勛和林雨宣飾演戀人，要說許多瓊瑤式浪漫台詞，如「你這個小傻瓜」、「再說一次我愛你」等，但兩人過去曾演過父女，對戲常常笑場。莊凱勛笑說私下從沒對老婆說過這種話，「我如果這樣幹，我們應該就不會在一起。」

