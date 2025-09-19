晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂 最新消息

李心潔《回魂計》釜山首映 最嗨張艾嘉獲獎險淚崩

李心潔（右）、傅孟柏帶著作品《回魂計》參與釜山影展。（Netflix提供）李心潔（右）、傅孟柏帶著作品《回魂計》參與釜山影展。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李心潔、傅孟柏前天參與第30屆釜山影展，因他們演出的Netflix影集《回魂計》將在釜山首映，其中李心潔遇到發掘自己進入演藝圈的師父張艾嘉，除了開心，更激動的是親眼見證師父獲得釜山國際電影節年度「山茶花獎」，她感動說：「能夠看見張姐領到這個獎，還聽到了她分享的感言，差點忍不住我的眼淚。」

她也提到這次到釜山像是度假，「看到湛藍的海景，讓我心曠神怡，路上隨意走入的烤肉餐廳也令人大飽口福！」

傅孟柏則分享在盛會上見到很多大明星，都是他過往在韓劇、日劇甚至是歐美影集、電影看過的熟悉面孔，像是在《Moving 異能》的韓孝周，以及在《魷魚遊戲》2、3季出現的李陣郁，甚至是在坎城影展上出現的導演吉勒摩·戴托羅，也和自己很欣賞的日本演員山田孝之合照，傅孟柏表示：「我覺得能跟這些國際演員們在做一樣的事感覺很神奇！」

