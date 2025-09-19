李炳憲4度奪釜日影帝 鄭雨盛頒獎宣告有新作

李炳憲4度奪下釜日電影獎影帝，十分風光。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國第34屆釜日電影獎昨頒獎，男女主角分別由李炳憲、金高銀拿下，其中李炳憲4度勇奪釜日影帝，他在台上打趣表示前年在這裡拿下第3座，現在又拿第4座，暗示大會應有額外豐厚報酬，逗樂全場；最佳影片頒給獨立電影《長孫》。

鄭雨盛經私生活風暴後，昨現身釜日電影獎頒獎典禮。（翻攝自X）

玄彬主演《哈爾濱》入圍本屆最佳影片、導演共8項，是提名大贏家，不過未出席的男主角玄彬不敵李炳憲，和影帝擦身，該片最終僅抱走美術和攝影兩獎。

請繼續往下閱讀...

李炳憲以《終極對弈》大熱之姿封帝，致詞時坦言一開始擔心圍棋題材的電影會很沉悶，「但深入當中，會發現那是殘酷又激烈的戰爭，飽含戲劇張力」。

金高銀憑《在熙的男，朋友》獲封最佳女主角，她因行程因素無法親臨現場，透過影片表示「很遺憾無法出席，不過感謝評審給我這麼大的榮譽」，強調未來會繼續努力。

最佳新人男、女演員分別是《夏天結束時》崔賢珍和《FIGHTING！女孩們》惠利，其中惠利還拿下人氣獎，：惠利開心說，「真是幸福的一天，希望透過電影帶給觀眾安慰，我辦到了。」

此外，影帝鄭雨盛自8月被爆升格人夫後，首度公開出席活動，受邀擔任頒獎嘉賓，正式宣告全面復出；他嚴肅表示：「能在釜山與大家一同參與盛會感到開心，只可惜沒能帶來新電影」，透露12月將有新劇《韓國製造》和大家見面。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法