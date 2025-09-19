林依晨媽媽力滿點 靠周杰倫收服劉敬

李沐（左起）、王渝萱、吳可熙、林依晨、劉敬、導演周美豫出席《失明》首映，暢聊拍片花絮。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕林依晨首當監製、主演電影《失明》昨首映，劇組首創電影沉浸空間，將首映現場透過Mini LED環繞式打造，完美結合科技與藝術。林依晨這次為電影狂跑公部門做簡報，見發行商、投資商，用盡舌粲蓮花的功力找電影資金，還被民眾一眼認出，讓她受寵若驚。

林依晨在《失明》飾演醫生娘，有位高中生「兒子」劉敬，劉敬表示片場都喊林依晨「媽媽」，簡單寒暄後會一起放周杰倫的歌培養感情，林依晨補充說：「我們都很喜歡他（周杰倫）的歌。」

片中劉敬和「眼科醫生」吳可熙有大尺度情慾戲；劉敬被爆拍完隔天將吳可熙當「空氣」，甚至不直視對方；他笑撇「因為那場戲渲染度太逼真，需要遠離一下」，問他若和吳可熙這型的「姐姐」交往OK嗎？劉敬想了想丟出「OK啊」逗樂眾人；吳可熙表示情慾戲有親密指導，大讚劉敬領悟力很高，「雖然他有點緊張，但正好是角色需要的感覺。」

李沐和王渝萱分飾林依晨、吳可熙的年輕時期，李沐被說長相神似林依晨，她昨透露剛出道拍廣告時，就當過林依晨的替身，「導演找我來演她的年輕時期真的太有趣，覺得很有緣分。」

不過李沐和王渝萱本來就情同姐妹，得知有共浴、親密戲都讓兩人差點「演不下去」，王渝萱自爆演出前曾私訊李沐說︰「我們會成為情侶嗎？應該不會吧？」所幸開拍後兩人都切割私人情緒，順利演出。《失明》19日全台上映。

