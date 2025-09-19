晴時多雲

娛樂 最新消息

81歲孫情感恩開唱 身邊有伴不再婚

孫情舉辦演唱會，招認離婚後身邊已有紅粉知己陪伴。（記者陳奕全攝）孫情舉辦演唱會，招認離婚後身邊已有紅粉知己陪伴。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「痛苦歌王」孫情昨舉辦記者會宣布開唱，離婚8年的他招認是「淨身出戶」，還有破億家產全部留給前妻跟小孩。至於離婚後是否還有人陪伴，孫情招認身旁有紅粉知己，未來卻不考慮再婚，打趣：「我好不容易從那個枷鎖跑出來，太可怕了。」

孫情11月8、9日將在台中舉辦「2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會」，兩天內將接連3場演出，對體力是一大考驗。81歲的他多年前確診糖尿病，現在仍需要吃藥控制，被問到開唱最擔心是什麼？在旁的台中知名廣播人文平搶答：「他怕當場掛掉！」沒想到孫情聽了卻回應：「這樣也算死得其所」，早已經看淡生死，非常珍惜站上舞台的時光。

昨天記者會發生意外插曲，本來要來站台的鄭進一遲遲沒有現身，對此，孫情解釋：「他不爽就走了，我不知道他是不是生氣。」透露有跟鄭進一打招呼，沒想到他在台上排練時對方就已經離場，虧鄭進一可能是先去找女朋友。

