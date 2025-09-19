Energy加歌單重返小巨蛋 苦思超越極限新點子

Energy明年1月返場台北開唱，再提超越極限新點子。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Energy將於明年1月10日重返台北小巨蛋，加碼舉辦「ALL IN全面進擊」演唱會，高雄兩場演出結束，成員們仍然意猶未盡，牛奶在經歷高空彈簧特技突破自我後，更加蠢蠢欲動，希望挑戰更大極限：「如果可以在觀眾頭上16轉，一定會更厲害。」

小巨蛋演唱會的籌備正如火如荼展開，除了會有更多超越極限的新點子，Energy也喊「唱不過癮」，表示台北場將會再加歌單，團員笑說：「好多想法，真的擋都擋不住！」

日前Energy收到金曲獎獎盃，牛奶開心分享：「演唱會唱《星期五晚上》時，看到全場大合唱、大小朋友一起跳16蹲，這一刻讓我們覺得『年度歌曲獎』更有特殊意義。」有趣的是，當公司通知獎盃送達時，牛奶竟在5分鐘內火速現身，讓同事笑稱：「這是我入職以來，看過最快衝來公司拿獎盃的人！」

「ALL IN全面進擊」演唱會門票將於9月20日中午12點在拓元售票系統開賣。

