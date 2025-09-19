《人物專訪》林逸欣不讓爸傷心 痛斬初戀-老公第一次登門 玩文字遊戲輸慘了

林逸欣出道時一場戀愛，掀起家庭風波。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

林逸欣（中）從小就和爸媽感情很好，是家中小公主。（翻攝自臉書）

林逸欣近日在音樂劇《腦內失控的iTunes》中，詮釋一名失業又被雷劈的倒霉女孩。戲外，她婚禮播放的童年影片曾感動萬人，不過初出道時卻一度因戀情惹來家庭風波。

林逸欣坦言，當年與張睿家短暫交往半年，卻因被拍到戀情，讓爸媽非常緊張。她回憶當時父母並非反對兩人交往，而是不希望她陷得太深。爸爸甚至語重心長地對她說：「怎麼可以為了一個陌生人，傷害最愛你的男生的心。」雖然聽來肉麻，但卻讓她立刻懸崖勒馬，痛斬這段初戀。

請繼續往下閱讀...

而她的科技業老公Tony則是認識2週，還在曖昧期，她剛好要回台南過母親節，順口問了對方要不要去，沒想到Tony一口答應，成了她第一個帶回家的男生，也讓爸媽又緊張了。她笑說家人根本不愛吃生食，卻為了Tony找了家高級日本料理，訂了個隱私性極高的包廂。

爸媽一開始先循序漸進問他家庭背景、學歷、有沒有去夜店過之類的基本題，後來愛猜燈謎的林爸爸竟開始考Tony謎語，讓在國外求學、長大的Tony有些招架不住，接著全家開始玩起成語接龍，林逸欣笑說：「Tony不熟成語，一個都接不上來，爸媽送我們去搭高鐵的路上還在玩！」

她說Tony至今仍無法忘懷當時兵敗如山倒的哀傷，甚至還對朋友稱那是他「人生壓力最大的時刻」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法