《人物專訪》黃新皓中國發展被灌醉 險遭男性高層潛規則

黃新皓分享拍戲的甘苦談，曾被男性高層灌酒帶回房間。（記者胡舜翔攝）

記者陽昕翰／專訪

黃新皓圓夢當歌手，發行首張台語專輯《新の告白》。（時代創藝提供）

中國男星于朦朧離奇墜樓身亡，死因眾說紛紜，甚至傳出與娛樂圈「潛規則」有關，引來各界揣測。曾赴中國發展的「最帥乩童」黃新皓接受本報專訪，驚曝曾遭業界的男性高層灌酒、帶回房間，最後拚命反擊才順利逃脫，過程有驚無險，他提醒懷抱星夢的人，「不論男生或女生，都有可能遇到危險。」

外型帥氣的黃新皓曾是唱片公司練習生，卻遲遲等不到發片機會，多年前決定解約赴中國工作，並到北京電影學院進修，「當年我只帶了人民幣30萬，也在同學的介紹下努力試鏡。」他靠著自己的努力，曾拍過騰訊、浙江衛視的古裝劇。

至於是否遇過「潛規則」，黃新皓坦言曾有影劇圈的高層，透過工作人員約他聚餐要試鏡，沒想到卻發生危險。

黃新皓表示：「我一到餐廳就覺得氣氛不太尋常，還聽到旁邊的人說『你的寶貝來了』。」最後還被安排坐在該名男性高層身旁。

自豪酒量不錯的黃新皓，當晚被灌了許多紅酒，迷迷糊糊被灌醉帶回賓館，他酒醒後身邊只剩下該名高層，他發現狀況不對，想要趕緊離開，卻被對方抓回房間，甚至拿著熱水威脅要潑他臉，想要逼著他就範。

個性直接的黃新皓沒有害怕，當場暴怒反嗆：「你今天潑我沒關係，你是有頭有臉的製作人，圈子裡的人也都認識。」氣炸揚言要把事情鬧大，對方才妥協讓他離開，就連當時的女友也知道他發生的狀況。

黃新皓在中國發展待了6年，因為父親罹患癌症，他才決定返台陪伴家人，加上碰到新冠肺炎的疫情，決定留在台灣，這幾年他演出許多戲劇作品，更與新東家合作，發行首張台語專輯《新の告白》。他感動說：「其實我很早就放棄唱歌這件事了，沒想到自己有機會回來唱歌。」覺得格外珍惜。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

