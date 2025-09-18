《人物專訪》忒修斯劉正談戀愛先蓋牌 翔煜看江蕙DVD練功 寫台語歌圓夢

忒修斯主唱劉正（右）的愛情故事常成為翔煜的創作靈感。（記者胡舜翔攝）

記者陳慧玲／專訪

「Theseus忒修斯」樂團成軍10年，歷經成員更動，目前以主唱劉正還有負責創作的吉他手翔煜搭檔繼續前行，兩人個性大不同，對愛情的積極度也完全相反，劉正的愛情故事還常成為翔煜的創作靈感，翔煜虧他：「愛情來的太快，就像龍捲風。」

忒修斯推出新專輯《未擇之路（凡勢我）》，歌曲搭上熱門戲劇《拜六禮拜》。翔煜說寫台語歌是他的夢想，「我們家過年不是看《紅白》，而是看江蕙小巨蛋演唱會DVD。」唱歌影響他最多的還有蔡振南和王識賢，去KTV則喜歡模仿阿杜唱歌。

談到彼此欣賞的地方，劉正說：「翔煜很會講話，很會創作，口條很好。」翔煜則說：「我欣賞劉正不顧一切去愛，比張學友還深情。」隨即唱起張學友的《用餘生去愛》，他也透露劉正談戀愛都是「先蓋牌」免得見光死，幽默用田馥甄的《小幸運》揶揄劉正的心聲：「你是我最想留住的幸運！」

9月20日忒修斯將於Clapper Studio舉辦新專輯同名演唱會，也會揭曉劉正瘦身成果。

