娛樂 最新消息

孫淑媚高流開唱 喊邀愛演的姐姐助陣

孫淑媚出道30年終於宣布開唱，好友謝金燕獻上祝福。（華貴娛樂提供）孫淑媚出道30年終於宣布開唱，好友謝金燕獻上祝福。（華貴娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道30年的台語歌后孫淑媚昨在記者會宣布開唱，她感謝網友敲碗力挺，對於人生的首場個唱充滿想法，昨天好友謝金燕特別錄製影片獻上祝福，誇張的台詞逗樂全場，就連孫淑媚也忍不住笑虧：「這麼愛演！」至於開唱是否邀謝金燕當嘉賓，她對此回應：「會發出邀請，大家請期待。」

孫淑媚受訪談到：「姐姐私底下很活潑，講話很有趣，做效果讓人覺得很可愛，但我們很久沒碰面了。」其實她跟謝金燕是同一位經紀人，私下頗有交情，受訪打趣對記者喊：「都你們害的」，透露時常被追問謝金燕的私事，可是真的不方便多說。

孫淑媚忙著備戰演唱會，打算嘗試唱跳，年底還有新戲要上檔，唯獨感情世界仍是空白，單身多年的她考慮生小孩，透露「去父留子」也可以接受，只是目前還沒找到精主。

孫淑媚11月22日在高雄流行音樂中心開唱，高雄當天還有南韓女團TWICE、搖滾天王伍佰的演唱會，她受訪霸氣說：「不怕，我們5點開始唱，唱到7點多，大家可以趕場！」「MAY好三十」演唱會門票21日在ibon售票及全台7-ELEVEN開賣。

