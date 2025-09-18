告五人倫敦錄音不對勁 封古董麥克風為特級咒物
告五人雲安看到有著近百年歷史的古董設備一打開，覺得散發一股濃濃的煙硝味。（相信音樂提供）
〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》已連續6週拿下KKBOX專輯榜冠軍，「黑夜狂奔」巡演台灣場次也已順利完成，團員向歌迷承諾：「下一次的演唱會一定更盛大精彩。」
告五人覺得歷史近百年的麥克風，應該充滿許多「故事」。（相信音樂提供）
本週日即將迎來農曆七月「鬼門關」，過去許多歌手在錄音時都遇過不同狀況的靈異現象，告五人則難忘之前去英國倫敦艾比路錄音室錄製新歌《將錯就對》時，錄音室人員拿出一支1934年的鋁帶式麥克風，犬青當下就覺得「不對勁」。
告五人犬青在英國的錄音室，看到麥克風總覺得有「異樣」感覺。（相信音樂提供）
看到有著近百年歷史的古董設備一打開，雲安覺得散發一股濃濃的煙硝味，他形容：「你會聞到戰爭砲火的味道！」犬青則說：「箱子一打開來就覺得『天啊！這個東西超不對勁』，如果你是一個有陰陽眼的人，一定會看到上面有超多東西。」團員開玩笑說：「這支麥克風很像什麼『特級咒物』，感覺一定被詛咒過！」
