娛樂 最新消息

蔡健雅驚喜代言女性影展不怕挑戰演戲

蔡健雅擔任女性影展大使，笑稱「女性影展品味真好」。（女性影展提供）蔡健雅擔任女性影展大使，笑稱「女性影展品味真好」。（女性影展提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕蔡健雅受邀擔任第32屆女性影展大使，對於收到影展邀請，蔡健雅笑說：「怎麼敢邀請我？」她感謝去年做了台劇《不夠善良的我們》的配樂，讓很多電影、導演看到蔡健雅，她感到驕傲且意想不到。

蔡健雅（左）與蔡依林擁有好交情。（翻攝IG）蔡健雅（左）與蔡依林擁有好交情。（翻攝IG）

蔡健雅身為金曲華語女歌手獎紀錄保持人，難得接觸影展活動，透露之前向宇宙許願想做配樂，結果《不夠善良的我們》的監製就向她提出邀請，「我們從流行音樂領域跳過去，就像黑洞一樣，你也不知道怎麼做配樂，到底要怎麼執行這件事情，非常有挑戰。」

自拿下金鐘最佳配樂之後，蔡健雅收到不少影視作品音樂方面的邀請，不過出道28年的她卻從沒有人找她演戲，「我等適合的角色，我現在的心態就是不排斥，先來讓我篩選，看適不適合，因為沒有前例。」

先前蔡健雅被直擊超過晚上9點半還與蔡依林出門逛街，被虧是「帶壞朋友」，她昨大方坦承「帶壞又怎樣」，佩服蔡依林能夠這麼早睡，笑說「我辦不到，做自己就好」。

過去她曾經因為錄音，清晨4、5點才睡覺，自爆身為「搖滾妞」的她，年輕時很看不起早起的人，如今隨著年齡增長，加上疫情影響，近年愈來愈養生，現在早上8點不用鬧鐘就起床，飲食也變得清淡。

至於新專輯的進度？蔡健雅坦言，年輕時創作力旺盛，吸收力較強，「現在還沒什麼話要說，這個階段需要比較長的時間，需要恍然大悟的大哲學。」不過近期她過去的夯曲常常被短影音使用，蔡健雅很自豪，「姐姐我在10年前為你們寫的這首歌，你們現在終於懂了。」

