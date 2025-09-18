柯泯薰大尺度親密潘綱大 練習繩縛自認喜歡變態事

潘綱大（左）、柯泯薰在《河鰻》中有場一鏡到底的情慾綑綁戲，不僅考驗默契，更直面角色的孤獨與掙扎。（底噪影像提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕歌手柯泯薰首度跨界演出電影《河鰻》，竟然就有大尺度的親密戲，她笑說「還以為是詐騙」，甚至不敢邀請爸媽看電影，因為擔心會被斷絕親子關係。

台灣導演朱駿騰首部劇情長片「河鰻」年初入圍柏林影展新競賽單元「視角」，找來柯泯薰、潘綱大演出，兩人在片中還有一場一鏡到底的情慾戲，柯泯薰以數拍子的方式入戲，並感謝親密指導、表演老師的協助，她想像自己是小熊維尼、潘綱大是蜂蜜，「我跟潘綱大說，拜託讓我聞，我從胸腔、脖子聞到耳朵。」

請繼續往下閱讀...

片中的繩縛戲也是一大亮點，柯泯薰要使命勒潘綱大的脖子，結果事前練習，勒自己脖子長達35秒，感覺快要窒息了，「鬆了那口氣之後，真的有一種重生的感覺，其實我喜歡變態的事情，滿吸引我的。」導演則說，希望觀眾能在角色的糾結與赤裸中，看見某種真實的模樣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法