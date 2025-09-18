晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

好萊塢眾星悼勞勃瑞福 梅姨嘆雄獅已逝

梅莉史翠普（左）曾和勞勃瑞福合作《遠離非洲》、《權力風暴》，難過好友過世。（法新社）梅莉史翠普（左）曾和勞勃瑞福合作《遠離非洲》、《權力風暴》，難過好友過世。（法新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福16日於在猶他州的住所安詳辭世，享壽89歲，好萊塢明星紛紛哀悼，不捨影壇失去一位傳奇人物。包括曾和他合作的「梅姨」梅莉史翠普、珍芳達、芭芭拉史翠珊等人皆表達不捨。梅姨難過表示：「一頭雄獅已逝，安息吧，我親愛的朋友。」

勞勃瑞福（左）2022年獲得奧斯卡終身成就獎，由老搭檔芭芭拉史翠珊頒獎。（法新社）勞勃瑞福（左）2022年獲得奧斯卡終身成就獎，由老搭檔芭芭拉史翠珊頒獎。（法新社）

珍芳達曾與勞勃多次合作，兩人更是終生摯友，她在聲明悲痛的說：「今天早上讀到勞勃離開的消息時，我深受打擊。我止不住眼淚。他對我意義重大，是個各方面都美好的人。他代表了我們必須繼續奮鬥的美國。」

曾和勞勃合作經典作品《往日情懷》的芭芭拉則於社群分享，直說拍攝該片的每一天都充滿興奮、緊張和純粹的喜悅，「勞勃魅力四射、聰明、熱烈，總是那麼有趣，他是史上最出色的演員之一。」更透露最後一次和他見面時共進午餐，「我們討論了藝術，並決定互相寄送我們的第一幅畫。他是獨一無二的，我很感激有機會和他合作。」

李奧納多狄卡皮歐則於出席新片《一戰再戰》倫敦首映會時表示「這是非常悲傷的一天」，更說勞勃不僅在影壇貢獻，同時也是一位堅定的環保領袖，「今天我們失去了一位傳奇人物。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中