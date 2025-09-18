好萊塢眾星悼勞勃瑞福 梅姨嘆雄獅已逝

梅莉史翠普（左）曾和勞勃瑞福合作《遠離非洲》、《權力風暴》，難過好友過世。（法新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福16日於在猶他州的住所安詳辭世，享壽89歲，好萊塢明星紛紛哀悼，不捨影壇失去一位傳奇人物。包括曾和他合作的「梅姨」梅莉史翠普、珍芳達、芭芭拉史翠珊等人皆表達不捨。梅姨難過表示：「一頭雄獅已逝，安息吧，我親愛的朋友。」

勞勃瑞福（左）2022年獲得奧斯卡終身成就獎，由老搭檔芭芭拉史翠珊頒獎。（法新社）

珍芳達曾與勞勃多次合作，兩人更是終生摯友，她在聲明悲痛的說：「今天早上讀到勞勃離開的消息時，我深受打擊。我止不住眼淚。他對我意義重大，是個各方面都美好的人。他代表了我們必須繼續奮鬥的美國。」

曾和勞勃合作經典作品《往日情懷》的芭芭拉則於社群分享，直說拍攝該片的每一天都充滿興奮、緊張和純粹的喜悅，「勞勃魅力四射、聰明、熱烈，總是那麼有趣，他是史上最出色的演員之一。」更透露最後一次和他見面時共進午餐，「我們討論了藝術，並決定互相寄送我們的第一幅畫。他是獨一無二的，我很感激有機會和他合作。」

李奧納多狄卡皮歐則於出席新片《一戰再戰》倫敦首映會時表示「這是非常悲傷的一天」，更說勞勃不僅在影壇貢獻，同時也是一位堅定的環保領袖，「今天我們失去了一位傳奇人物。」

