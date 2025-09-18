晴時多雲

娛樂 最新消息

羅志祥開節目OK啦 自豪時間管理有術

羅志祥昨騎腳踏車上班，開心比OK。（記者陳奕全攝）羅志祥昨騎腳踏車上班，開心比OK。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「小豬」羅志祥時隔5年接棚內綜藝節目，搭檔何美主持中天綜合台《綜藝OK啦》，昨出席開播記者會，現場擠滿熱情粉絲，而家就住在電視台附近的羅志祥更頂著豔陽騎腳踏車登場、開心比「OK」活力滿滿，他這次這次接下節目也說自己火力全開，直呼每次錄完影都不覺得累。

昨由小鐘擔任記者會主持人，潘若迪也到場相挺，羅志祥表示會全力以赴，而他雖與搭檔何美相差14歲，不過兩人互動有趣，很有笑果，羅志祥稱讚何美主持和歌唱能力極佳，提到在《娛樂百分百》時就已經有關注到她，隨即笑說：「我都會跟我家大樓管理員稱讚何美很棒！」

羅志祥對新節目有信心，不怕網友比較，「過去是回憶，未來我們創新。」他也自豪在「時間管理」上安排得很好，他今年12月將舉辦演唱會，目前都有在訓練體能，預告之後還會有作品推出。而潘若迪被問到好友沈玉琳罹血癌住院近況，潘若迪說兩人每天都有視訊，沈玉琳狀態一天比一天好，有望今年就康復回歸，「你們別擔心，我一定會好好照顧他的！」

點圖放大header
點圖放大body

