娛樂 最新消息

《釜山影展開幕》Lisa花仙子下凡 張艾嘉喜獲山茶花獎

張艾嘉獲頒「山茶花獎」，開心能和大家繼續分享新作。（翻攝自YouTube）張艾嘉獲頒「山茶花獎」，開心能和大家繼續分享新作。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第30屆釜山影展昨開幕，開幕片《徵人啟弒》導演朴贊郁、主角李炳憲、孫藝真、李星民、廉惠蘭等眾多韓星、國外嘉賓相繼亮相，台灣影人張艾嘉獲頒「山茶花獎」，現身領獎表示深感榮幸。

Lisa結束艾美獎行程後，回韓登上釜山影展紅毯，成為全場焦點。（翻攝自X）Lisa結束艾美獎行程後，回韓登上釜山影展紅毯，成為全場焦點。（翻攝自X）

BLACKPINK成員Lisa一襲秋冬高級訂製裙裝亮相，透視禮服好身材全都露，獲粉絲大讚「巨星登場」，成為全場焦點。韓星韓孝周身穿露肩禮服，展現優雅性感的一面，另外包括以《親愛的X》登上紅毯的金裕貞、金永大，以及韓片《Project Y》韓韶禧、全鐘瑞都收到熱烈掌聲。

《徵人啟弒》開幕片導演朴贊郁（左起）、李炳憲、孫藝真、朴熹洵、廉惠蘭、李星民出席釜山紅毯。（翻攝自X）《徵人啟弒》開幕片導演朴贊郁（左起）、李炳憲、孫藝真、朴熹洵、廉惠蘭、李星民出席釜山紅毯。（翻攝自X）

先前陷入三角戀風暴的日星坂口健太郎，原先傳出將缺席新片《棋盤上的向日葵》釜山首映，不料昨依舊選擇大方亮相，令粉絲又驚又喜，然而部分網友卻酸：「即使出席也難挽救渣男形象。」

《徵人啟弒》先前風光入圍威尼斯影展競賽單元，孫藝真曾在記者會上慘遭李炳憲爆料「懶理童星」，後來洗刷誤會，兩人在記者會上互動如常，有說有笑。

《徵人啟弒》以黑色幽默手法，直指當代勞動焦慮與企業冷酷現實，朴贊郁感慨表示「第一次以開幕片身分來到這裡，好奇觀眾如何看待，內心忐忑不安。」

李炳憲身為開幕片主角，又是開幕式主持人，他走紅毯時難掩緊張，表示「和朴導演久違合作，光想到這點就很興奮」，孫藝真也說希望讓觀眾感受到母親、妻子般的自然形象，盼大家喜歡電影。

此外，台灣影人張艾嘉昨獲頒第二屆「山茶花獎」，她回憶從1972年以演員身分出道，即使遇上結婚生子，遇上製作困難，仍未放棄電影，很開心能持續和大家分享新作品。

