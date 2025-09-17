晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《醜得要命》成本20億韓幣 延尚昊認受楊德昌啟發

延尚昊透露很喜歡楊德昌導演的電影，從他身上學到很多。（©2025 Plus M Entertainment and WOWPOINT. All Rights Reserved.）延尚昊透露很喜歡楊德昌導演的電影，從他身上學到很多。（©2025 Plus M Entertainment and WOWPOINT. All Rights Reserved.）

〔記者鍾志均／台北─首爾連線報導〕韓國名導延尚昊拍過《屍速列車》、《地獄公使》等佳作，最新電影《醜得要命》以他創作的圖文書《臉》為藍本改編。延尚昊接受台媒視訊訪問，透露很喜歡台灣導演楊德昌，透露是他給予自己勇氣拍攝新片，希望電影對台灣觀眾有所啟發。

《醜得要命》僅花20億韓幣（約台幣436萬元）拍攝，在韓國上映4天回本，延尚昊表示看過楊德昌的不少作品，發覺要拍好電影不一定要是大預算，因此新片沒特別找投資方合作，包括演員、工作人員都是原本就認識的好友。

延尚昊透露電影使用兩台攝影機拍攝，由於主攝影師人脈廣，找來不少業界人士力挺，像是副攝影師就曾邀來夯劇《淚之女王》的攝影師幫忙，讓拍攝更加順利。

主角朴正民在《醜得要命》首度挑戰一人飾兩角，分別詮釋失明篆刻師的年輕時代和篆刻師的兒子，延尚昊大讚朴正民是「很會演的演員」，態度敬業認真，是邀請的第一順位。延尚昊坦言因預算關係，演員片酬相對較少，非常謝謝大家願意幫忙，目標自然是希望越賣越好。《醜得要命》9月26日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中