《醜得要命》成本20億韓幣 延尚昊認受楊德昌啟發

延尚昊透露很喜歡楊德昌導演的電影，從他身上學到很多。（©2025 Plus M Entertainment and WOWPOINT. All Rights Reserved.）

〔記者鍾志均／台北─首爾連線報導〕韓國名導延尚昊拍過《屍速列車》、《地獄公使》等佳作，最新電影《醜得要命》以他創作的圖文書《臉》為藍本改編。延尚昊接受台媒視訊訪問，透露很喜歡台灣導演楊德昌，透露是他給予自己勇氣拍攝新片，希望電影對台灣觀眾有所啟發。

《醜得要命》僅花20億韓幣（約台幣436萬元）拍攝，在韓國上映4天回本，延尚昊表示看過楊德昌的不少作品，發覺要拍好電影不一定要是大預算，因此新片沒特別找投資方合作，包括演員、工作人員都是原本就認識的好友。

請繼續往下閱讀...

延尚昊透露電影使用兩台攝影機拍攝，由於主攝影師人脈廣，找來不少業界人士力挺，像是副攝影師就曾邀來夯劇《淚之女王》的攝影師幫忙，讓拍攝更加順利。

主角朴正民在《醜得要命》首度挑戰一人飾兩角，分別詮釋失明篆刻師的年輕時代和篆刻師的兒子，延尚昊大讚朴正民是「很會演的演員」，態度敬業認真，是邀請的第一順位。延尚昊坦言因預算關係，演員片酬相對較少，非常謝謝大家願意幫忙，目標自然是希望越賣越好。《醜得要命》9月26日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法