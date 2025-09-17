周興哲見2歲愛女「痙攣翻白眼」嚇哭 老婆趙岱新同日掛病號

周興哲為陽光基金會代言，分享女兒日前生病的擔憂心情。（陽光基金會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「創作小天王」周興哲9月26日起將返場小巨蛋舉辦3場「Odyssey旅程」演唱會，閉關備戰前為陽光基金會無償拍攝公益形象影片，昨天他出席記者會，透露2歲女兒三個月前才因玫瑰疹引發高燒被送急診，他第一次見到女兒這麼不舒服，除了驚嚇更心疼落淚。

老婆趙岱新同日掛病號 羞曝練壯肌返場小巨蛋

周興哲攜手陽光基金會守護燒傷顏損兒，擔任「小陽光」公益廣告代言人，他坦言升格爸爸後更能體會到家長的辛苦，某次晚上9點半左右，女兒因為玫瑰疹發燒到39度以上，還出現熱痙攣、眼睛翻白眼等狀況，他著急到立刻叫救護車，當時小姨子在他家，便陪女兒上了救護車，他自己則跟車前往醫院。

回憶當晚，他說老婆趙岱新剛好也因為喉嚨不舒服在醫院就診，讓他崩潰直呼：「我想說是怎麼了，怎麼大家都在醫院。」老婆很貼心的陪伴女兒留院，讓他回家睡覺，所幸女兒觀察一晚後也恢復正常，醫生交代以後只要多觀察就好，讓他和老婆都鬆了一口氣。

他即將回到小巨蛋開唱，昨天被發現身材變壯了，他透露目前演唱會的準備進度「非常好」，造型也會換新，被拱「練都練了」應該要在舞台上脫一下展現壯肌。

