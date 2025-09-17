晴時多雲

娛樂 最新消息

好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福辭世 享壽89歲

勞勃瑞福的演員生涯橫跨60年，身兼導演及監製 ，是好萊塢傳奇影人 。（達志影像）勞勃瑞福的演員生涯橫跨60年，身兼導演及監製 ，是好萊塢傳奇影人 。（達志影像）

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢傳奇影人勞勃瑞福昨傳出於猶他州的住所安詳辭世，享壽89歲，公關公司執行長辛蒂柏格證實消息，並表示他在他最愛的地方、身邊圍繞著家人離開人世，「他將被深深懷念。家屬也希望能獲得隱私。」他身後留下妻子席碧兒薩嘉斯、兩名子女與數名孫子。

創立「日舞影展」 魅力永留影迷心中

勞勃瑞福1936年出生於加州聖塔莫尼卡，早年曾立志成為畫家，後來在紐約學習表演而踏入演藝圈。他以《虎豹小霸王》、《往日情懷》、《刺激》等經典角色奠定銀幕巨星地位。1970 年代的黃金時期，他憑著金髮俊朗與陽光笑容成為票房保證，少有人能匹敵其明星光芒。

勞勃瑞福（左）1969年和保羅紐曼合作《虎豹小霸王》已成為經典之作。（路透）勞勃瑞福（左）1969年和保羅紐曼合作《虎豹小霸王》已成為經典之作。（路透）

1980年勞勃瑞福演而優則導，首度執導《凡夫俗子》就大獲好評，除了讓他拿下奧斯卡最佳導演，該片更獲得奧斯卡最佳影片、改編劇本以及最佳男配角等肯定。他也於1981年創立「日舞影展協會」，推動獨立電影革命，日舞影展至今仍是美國最重要的影展之一。

勞勃瑞福曾於第74屆奧斯卡獲頒終身成就獎，表彰他多年來對全球娛樂事業的卓越貢獻。（路透）勞勃瑞福曾於第74屆奧斯卡獲頒終身成就獎，表彰他多年來對全球娛樂事業的卓越貢獻。（路透）

勞勃瑞福的演員生涯橫跨60年，2018年他主演《老人與槍》，並表示那將會是他的最後一部作品，同時也強調自己不會考慮「退休」，他最後一次大銀幕演出則是2019年《復仇者聯盟：終局之戰》，再度客串演出他在《美國隊長2：酷寒戰士》詮釋的反派亞歷山大皮爾斯國務卿。

除了幕前表現，他也以導演與監製身分留下《大河戀》、《益智遊戲》、《重返榮耀》等作品。2018年他接受CBS《週日早晨》訪問時表示：「對我來說，退休意味著停止某件事或放棄某件事。但人生還在，為什麼不盡可能地活、盡可能地過呢？」他昨突傳逝世，讓影迷相當不捨。

