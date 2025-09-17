晴時多雲

娛樂 最新消息

菲道爾單身來台出輯撇復合 高爾宣站台盼好友找回快樂

菲道爾（左）來台推出新專輯，高爾宣站台希望他要快樂。（ 群石國際提供）菲道爾（左）來台推出新專輯，高爾宣站台希望他要快樂。（ 群石國際提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞創作歌手菲道爾曾以《阿拉斯加海灣》締造9.4億點播流量，他和前女友大穎合唱的《在加納共和國離婚》，在YouTube點擊也高達4500萬次，他來台推出新專輯《六一九》，高爾宣送上紅龜粿祝他專輯大賣，還提醒他要快樂。

菲道爾自認是個驕傲又自卑的人，就像他最喜歡6和9兩個數字，充滿反差，他長期有失眠困擾，也容易不快樂。高爾宣跟他說：「我希望你快樂，我也是不快樂的過來人，不要給自己壓力，快樂最重要。」還建議他可以多運動、接觸大自然讓自己快樂。

菲道爾去年和大穎分手，被問到低潮、不快樂和情傷有關嗎？他說：「和分手沒關係，不快樂是自己不知足吧，這是我的缺點。」之前網路傳聞兩人分手後又復合，但菲道爾昨表示目前是單身，還沒找到互補的人，和大穎有可能復合嗎？他則說：「我們一直都是朋友，沒有想太多。」

曾被大穎指控對愛情不忠，菲道爾表示：「被誤解過程中，當然會有不開心，就當成一個學習經驗，我也學到了要成為一個更好、更優秀的人。」也期待有機會來台參加音樂節或是跨年演出。

點圖放大header
點圖放大body

