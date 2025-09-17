晴時多雲

張翰《詭鄉》上鬼妝無力自拍 喜報老婆抗癌成功

張翰《詭鄉》上鬼妝無力自拍 喜報老婆抗癌成功在電影《詭鄉》飾演父子的張翰（左）、初孟軒昨在首映會首度同台。
（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《詭鄉》昨舉行首映會，片中父子檔張翰和初孟軒首度同台，第一次挑戰恐怖片的張翰在片中化上鬼妝，自爆過程想自拍卻「滿手顏料動彈不得」。談到太太林利霏日前確診癌症，他透露狀態已大幅好轉，「上個月是半年一次的追蹤，醫生說血液沒有癌細胞了，已經可以捐血，可以說是痊癒了，我們真的很開心」。

張翰說自己其實怕看恐怖片，「但我覺得鬼片在拍的人都不覺得可怕，因為特化是畫在我臉上，只要配合動作和時間就好」，更笑說會拍鬼片很厲害，要靠各種手法去嚇觀眾。

林利霏雖然也不敢看，但有見過張翰上妝的模樣，被問到是否會鼓勵老婆日後也挑戰鬼片，張翰笑回：「我覺得她最近的重心都在休養身體和帶小孩，拍片這種體力活交給我就好了。」

片中張翰與初孟軒飾演的父子陰錯陽差愛上同一名女子，張翰直言禁忌之戀的爭議就在於社會難以接受：「這是在社會上不常見，我覺得這世界上沒什麼不行的。」他也表示雖然自己很OPEN，「但這件事情好像真的不太行」。《詭鄉》將於9月19日在台上映。

