金鐘60》楊謹華三戰柯佳嬿拚戲后 自嘲兩人綁紅線

〔記者蕭方綺、傅茗渝／台北報導〕楊謹華去年拿下金鐘女配角獎，今年再度以《影后》入圍女主角獎，是她第六度拚節目類戲后，她昨出席活動，提到昨天得知入圍喜訊，第一句話是問「Ella有入圍嗎」，因兩人合作《今夜一起為愛鼓掌》時，看到Ella為角色的付出與改變，認為她的努力很值得用入圍來獎勵，得知對方是遺珠，她對Ella說：「趕快繼續演戲！不然妳來演戲，我去唱歌。」幽默話語讓多話的Ella難得無言以對。

楊謹華和柯佳嬿三度搶后冠，被封為「宿敵的對決」，她嬌嗔罵媒體：「你們好壞喔！我們私下可是很好的朋友。」透露柯佳嬿昨主動約她吃飯慶祝，顯見雙姝感情確實不錯，她還笑說兩人一起競爭是緣分，「可能有綁紅線」。

此外，《影后》今年金鐘大放異彩，共15項入圍，可惜詹懷雲、薛仕凌是男配角遺珠。其中詹懷雲在《影后》飾演「流氓」，和楊謹華對手戲多，楊謹華透露詹懷雲傳訊息恭喜她，她安慰對方：「弟謝謝你，如果沒有你的演出，周凡會少一半，因為有你對於角色的付出才會有周凡。」

而曾莞婷出道27年首度憑《影后》闖金鐘，坦言演藝路上曾一度想放棄，但每次看著螢幕中的自己，仍感受到對演員身分的熱愛，她盼替敢做夢的女孩帶來力量，「沒有人能看輕妳，只有妳自己能決定成為什麼樣的人」。曾莞婷說過去只能在電視機前鼓掌，這回終於能親臨現場，激動向《影后》角色喊：「潘茵茵我愛妳！」

