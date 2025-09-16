晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》特別貢獻獎-陳淑芳抱金鐘騎金馬 葉輝龍搭景耕耘數十年

金鐘60》特別貢獻獎-陳淑芳抱金鐘騎金馬 葉輝龍搭景耕耘數十年陳淑芳一年抱回金馬、金鐘雙成就獎。
（資料照，記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「國民阿嬤」陳淑芳獎不完！繼上月金馬獎執委會宣布她將拿下第62屆金馬終身成就獎，昨又獲金鐘特別貢獻獎，一年內抱回影視兩大殿堂的最高榮譽，寫下傳奇紀錄。同時與她共享殊榮的，還有台視資深製景師葉輝龍，他默默耕耘幕後數十年，搭建無數經典場景並積極傳承技藝，為台灣電視產業奠定深厚基礎。

台視資深製景師葉輝龍獲特別貢獻獎，肯定其默默耕耘幕後數十年。（台視提供）台視資深製景師葉輝龍獲特別貢獻獎，肯定其默默耕耘幕後數十年。（台視提供）

上屆得主梁修身擔任這屆特別獎項評審主任委員，他透露，許多人期待的瓊瑤、大S並未報名參加，今年由仍活躍第一線的前輩獲獎，他特別提到陳淑芳演戲60年與金鐘同齡、仍願提攜後進，葉輝龍則在數位化時代依舊以純手工技藝支撐作品，更顯珍貴。

86歲的陳淑芳得知再奪特別貢獻獎，心中充滿感謝，「這份榮耀不僅屬於我，更屬於一路以來支持台灣電視、戲劇的觀眾朋友。」她感謝評審肯定、合作過的導演、編劇、演員與幕後夥伴，以及長年陪伴的家人與朋友，「能把一生奉獻給最熱愛的表演，是我最幸福的事。謝謝大家一直都在，這份榮耀屬於我們！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中