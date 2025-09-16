金鐘60》特別貢獻獎-陳淑芳抱金鐘騎金馬 葉輝龍搭景耕耘數十年

陳淑芳一年抱回金馬、金鐘雙成就獎。

〔記者傅茗渝／台北報導〕「國民阿嬤」陳淑芳獎不完！繼上月金馬獎執委會宣布她將拿下第62屆金馬終身成就獎，昨又獲金鐘特別貢獻獎，一年內抱回影視兩大殿堂的最高榮譽，寫下傳奇紀錄。同時與她共享殊榮的，還有台視資深製景師葉輝龍，他默默耕耘幕後數十年，搭建無數經典場景並積極傳承技藝，為台灣電視產業奠定深厚基礎。

上屆得主梁修身擔任這屆特別獎項評審主任委員，他透露，許多人期待的瓊瑤、大S並未報名參加，今年由仍活躍第一線的前輩獲獎，他特別提到陳淑芳演戲60年與金鐘同齡、仍願提攜後進，葉輝龍則在數位化時代依舊以純手工技藝支撐作品，更顯珍貴。

86歲的陳淑芳得知再奪特別貢獻獎，心中充滿感謝，「這份榮耀不僅屬於我，更屬於一路以來支持台灣電視、戲劇的觀眾朋友。」她感謝評審肯定、合作過的導演、編劇、演員與幕後夥伴，以及長年陪伴的家人與朋友，「能把一生奉獻給最熱愛的表演，是我最幸福的事。謝謝大家一直都在，這份榮耀屬於我們！」

