金鐘60》實境節目獨立設獎-胡宇威小煜自打自贏面多 SJ利特首度入圍韓星

棒棒堂合體錄製《來吧！哪裡怕》首搭即入圍。

（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕金鐘獎今年將實境節目首度獨立獎項，入圍名單揭曉，節目、主持人獎清一色由同樣5組人馬入圍。此次入圍作品充滿「異國」特色，《老少女奇遇記2》及《人生幹大事 上船了各位！》還有《來吧！哪裡怕》都有到日本出外景；《廚師的迫降：客家廚房》更找來韓星Super Junior隊長利特當嘉賓，其中，參與《上船了各位！》的胡宇威，與入圍《哪裡怕》小煜同時再以《不在我的世界當勇者》入圍，將面臨「自己打自己」局面，小煜則幽默表示這樣增加了得獎機率，反而很苦惱紅毯要跟誰走。

《上船了各位！》胡宇威（左起）、蔡昌憲、雷艾美、鍾瑶、瑞瑪席丹、KID、郭泓志挑戰用獨木舟從花蓮划至石垣島。（資料照，記者胡舜翔攝）

Lollipop棒棒堂暌違15年合體主持《來吧！哪裡怕》就入圍，前陣子因受威廉閃兵停工影響，第二季暫時停擺，如今也靠實力獲得入圍肯定，單飛主持十多年的威廉笑說自己從來沒想過，「首次入圍還是跟自己的團員，看來這真的是量子糾纏。」

利特以《客家廚房》成為首位入圍金鐘獎的韓星。

（客家電視台提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持《老少女奇遇記2》節目連兩季都入圍，這次要再挑戰敲鐘，三位「老少女」們皆直呼開心又感動；由「KID」林柏昇、郭泓志、胡宇威等人挑戰用獨木舟從花蓮划至石垣島的《上船了各位！》，他們乘風破浪創下壯舉，能否得獎備受矚目。

韓星利特與温昇豪、江宏傑等人合作的《廚師的迫降：客家廚房》，讓他成為首位入圍金鐘的韓星，利特也在入圍公布後發文報喜，對入圍相當開心。

