晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》實境節目獨立設獎-胡宇威小煜自打自贏面多 SJ利特首度入圍韓星

金鐘60》實境節目獨立設獎-胡宇威小煜自打自贏面多 SJ利特首度入圍韓星棒棒堂合體錄製《來吧！哪裡怕》首搭即入圍。
（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕金鐘獎今年將實境節目首度獨立獎項，入圍名單揭曉，節目、主持人獎清一色由同樣5組人馬入圍。此次入圍作品充滿「異國」特色，《老少女奇遇記2》及《人生幹大事 上船了各位！》還有《來吧！哪裡怕》都有到日本出外景；《廚師的迫降：客家廚房》更找來韓星Super Junior隊長利特當嘉賓，其中，參與《上船了各位！》的胡宇威，與入圍《哪裡怕》小煜同時再以《不在我的世界當勇者》入圍，將面臨「自己打自己」局面，小煜則幽默表示這樣增加了得獎機率，反而很苦惱紅毯要跟誰走。

《上船了各位！》胡宇威（左起）、蔡昌憲、雷艾美、鍾瑶、瑞瑪席丹、KID、郭泓志挑戰用獨木舟從花蓮划至石垣島。（資料照，記者胡舜翔攝）《上船了各位！》胡宇威（左起）、蔡昌憲、雷艾美、鍾瑶、瑞瑪席丹、KID、郭泓志挑戰用獨木舟從花蓮划至石垣島。（資料照，記者胡舜翔攝）

Lollipop棒棒堂暌違15年合體主持《來吧！哪裡怕》就入圍，前陣子因受威廉閃兵停工影響，第二季暫時停擺，如今也靠實力獲得入圍肯定，單飛主持十多年的威廉笑說自己從來沒想過，「首次入圍還是跟自己的團員，看來這真的是量子糾纏。」

金鐘60》實境節目獨立設獎-胡宇威小煜自打自贏面多 SJ利特首度入圍韓星利特以《客家廚房》成為首位入圍金鐘獎的韓星。
（客家電視台提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持《老少女奇遇記2》節目連兩季都入圍，這次要再挑戰敲鐘，三位「老少女」們皆直呼開心又感動；由「KID」林柏昇、郭泓志、胡宇威等人挑戰用獨木舟從花蓮划至石垣島的《上船了各位！》，他們乘風破浪創下壯舉，能否得獎備受矚目。

韓星利特與温昇豪、江宏傑等人合作的《廚師的迫降：客家廚房》，讓他成為首位入圍金鐘的韓星，利特也在入圍公布後發文報喜，對入圍相當開心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中