金鐘60》迷你劇類-黑潮島嶼大贏家入圍16項-黃冠智黃迪揚雙料奪金

《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘16項，吳念軒（左）力拚迷你劇戲王。（Hami Video提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕今年迷你劇集演員、幕後團隊實力都強，大贏家《星空下的黑潮島嶼》勇奪16項提名，對決14項入圍的《聽海湧》。其中戲王部分，《聽海湧》黃冠智、《選物家》黃迪揚都是雙料入圍，對上來勢洶洶的《星空下的黑潮島嶼》吳念軒、《我的意外室友》姚淳耀、《人生清理員》鳳小岳，各個實力堅強，戰場火熱，堪稱「死亡之組」。

黃冠智（左起）、吳翰林、朱宥丞在《聽海湧》飾演台籍戰俘監視員，有濃厚的革命情感。（公視提供）

黃冠智獲知喜訊，開心說：「能同時入圍男主角跟男配角真的很不可思議，謝謝金鐘獎在我生日這天送我這麼棒的生日禮物。」吳念軒感性表示：「覺得大家付出的努力都值得了，謝謝《星空》所有的演員們，你們幫忙我好多，阿貴因為有你們而完整，愛你們。」黃迪揚以《選物家》拚迷你劇戲王，還以《影后》力爭戲劇節目男配角獎，他笑說：「緊張到不知道怎麼緊張了！」

黃迪揚以《選物家》爭迷你劇戲王、以《影后》搶戲劇節目男配角獎。（資料照，記者王文麟攝）

迷你劇男配角同樣也上演「網內互打」，包括《聽海湧》朱宥丞、周厚安及《星空下的黑潮島嶼》黃河、劉承恩，力拚強敵《愛作歹》施名帥、《人生清理員》黃冠智，廝殺程度不輸迷你劇戲王。16歲的朱宥丞首度入圍，他表示，「入圍對我而言，不只是肯定，而是提醒我前方的路還很長。也因此我更堅定，我要讓未來的每個角色，都能寫出更不一樣的的篇章。」

此外，「國民老公」許光漢主演的《正港分局》被柴智屏認為是遺珠之一，透露評審也覺得他很可惜。柴智屏解釋《正港分局》題材創新，但在各個獎項開始討論時，「就沒有在很前面名次」，她指出入圍的戲劇大多「網內互打」，因編劇、導演、演員都缺一不可，「證明現在戲劇是靠團隊來拚獎的時代。」

