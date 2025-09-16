金鐘60》影后網內互打 爭戲后搶女配

林廷憶（左起）、鍾欣凌、陳庭妮、謝盈萱、嚴藝文、丁長鈺、謝瓊煖、楊謹華、楊貴媚和曾莞婷這些女演員合作《影后》，在金鐘戰場上從戲裡廝殺到戲外。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕第60屆金鐘獎昨公布入圍名單，夯劇《影后》戲裡打到戲外的「網內互打」最受矚目，女主角、女配角兩大獎項都各有3人入圍，成為本屆最激烈戰場。楊謹華、謝盈萱與新秀林廷憶爭奪戲后，鍾欣凌、曾莞婷、謝瓊煖角逐女配，究竟誰能出線，成為最大看點。

在入圍數量方面，《影后》以及由張鈞甯與越南影帝連炳發主演的《化外之醫》，雙雙拿下15項，成果豐碩。

值得一提的是，《影后》編導嚴藝文除了演員身份外，今年更橫跨戲劇、綜藝，同時入圍戲劇節目導演、編劇獎，以及以《老少女奇遇記2》角逐實境節目主持人獎，一人入圍3項，堪稱佼佼者。

戲劇類評審委員會主任柴智屏點出《影后》從戲名就註定是「女人的戰爭」。

戲后之爭尤其精彩，楊謹華再度與《童話故事下集》柯佳嬿正面交鋒，這是她們第三次在金鐘碰頭，過去兩次楊謹華皆落敗，這次鹿死誰手備受期待。女主角對手還包括出道23年首度入圍的《化外之醫》張鈞甯、《太太太厲害》曾沛慈。

女配角戰況被譽為「死亡之組」，謝瓊煖笑說她原以為入圍名單5位都會是《影后》演員，還搶先向曾莞婷道歉：「因為得獎的會是欣凌，莞婷不好意思啊！」

戲劇類評審委員會主任柴智屏則點出《影后》從戲名就註定是一場「女人的戰爭」，因此薛仕凌、詹懷雲表現亮眼卻被視為遺珠，但她肯定兩人已成功襯托女主角。至於今年戲后共有6人入圍，是因為其中2人同分，評審爭論不休，最終加開名額，但身份仍保密。

戲王方面入圍的有宋偉恩《血•拾人生》、柯叔元《阿榮與阿玉》、范少勳《X！又是星期一》、連炳發《化外之醫》、楊祐寧《今夜一起為愛鼓掌》，柴智屏特別提到《阿榮與阿玉》中柯叔元飾演的歸家浪子，讓熟女評審都覺得「很有戀愛感」。這部60集的台語長劇細膩刻劃小人物情感，令人動容。柯叔元二度入圍金鐘，他感謝「上天眷顧」，對戀愛感的評語也顯得害羞。

而去年戲王吳慷仁今年演出《塑膠花》，卻未見入圍。對此，柴智屏解釋，吳慷仁並未報名男主角獎，因此評審沒有討論到他。

