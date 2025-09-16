（艾美獎）塞斯羅根《片廠風雲》橫掃13獎大贏家 15歲歐文古柏最年輕男配角

塞斯羅根自編自導自演的《片廠風雲》橫掃13獎，成為本屆艾美獎大贏家。（美聯社）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第77屆艾美獎昨頒獎，好萊塢影星塞斯羅根自編自導自演的《片廠風雲》勇奪最佳喜劇影集、導演、男主角和編劇獎，加上先前創意藝術艾美獎拿下的9獎，共橫掃13獎，成為本屆大贏家。

《片廠風雲》以幽默荒謬、充滿現實的手法，妙諷好萊塢拍片生態和幕後從業者，塞斯羅根以電影製片廠新任主管一角獲頒喜劇類最佳男主角；他自嘲一生中沒贏過什麼，特別點名劇組人員、老婆和經紀公司，感謝眾人參與和幫忙。

諾亞懷利以醫生一角首度奪下戲劇類最佳男主角獎。（法新社）

★《天后與草莓》珍史瑪特4度奪喜劇戲后

以《天后與草莓》4度抱走喜劇類最佳女主角的珍史瑪特拿獎堪稱「百發百中」，她在戲中扮演脫口秀天后，精湛演出無人能敵，不過她上台領獎時看似行動不便，隨後坦言今夏摔傷膝蓋，至今未能痊癒，會盡力恢復健康。

珍史瑪特以《天后與草莓》4度抱走喜劇類最佳女主角獎，演出無人能敵。（法新社）

★諾亞懷利、布麗特洛薇爾 戲劇類稱王封后

戲劇類影集方面，《匹茲堡醫魂》諾亞懷利擊敗《人生切割術》亞當史考特、《最後生還者》佩德羅帕斯卡等人，首次拿下戲劇最佳男主角獎；諾亞懷利在戲中飾演一名痛失恩師、熱情消退的醫生，演技發揮空間大，如願登上戲王寶座。

《人生切割術》布麗特洛薇爾獲頒戲劇類最佳女主角獎。（路透）

諾亞懷利表示「能與所有入圍者並列是一生的榮耀」，將獎項獻給所有辛苦的醫護人員，同劇演出「護理長」的凱瑟琳拉納薩則獲頒戲劇類最佳女配角獎；戲劇類最佳女主角頒給《人生切割術》布麗特洛薇爾。

歐文古柏以《混沌少年時》榮獲迷你影集最佳男配角獎。 （美聯社）

爆紅英劇《混沌少年時》橫掃最佳迷你影集、男主角、女配角等6獎，年僅15歲的英國童星歐文古柏擊敗其他資深演員擒下最佳男配角獎，成為艾美獎史上最年輕得主。

歐文古柏飾演的少年被控謀殺同校女同學，將冷靜、暴怒的情緒切換自如；他說3年前的自己什麼都不是，甚至沒想過站上領獎台，謙稱獎項屬於參與這部戲的所有人員。

