娛樂 最新消息

謝瓊煖頭纏繃帶意外催淚 被糗外星寶寶

謝瓊煖頭纏厚重繃帶感覺「頭好重、好累」，眼淚就自然流下。（民視提供）謝瓊煖頭纏厚重繃帶感覺「頭好重、好累」，眼淚就自然流下。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝瓊煖在民視八點檔《好運來》因角色頭部受傷纏著繃帶，她笑說這造型竟成為哭戲「秘密武器」。

謝瓊煖劇中飾演曾子益的奶奶，因遭孫子挾持摔傷而昏迷，甦醒後在病房與孫子上演催淚對手戲，她透露頭纏厚重繃帶感覺「頭好重、好累」，眼淚就自然流下，還被笑稱像「外星寶寶」，卻意外幫助她更快進入情緒，神級哭功令全場驚嘆。曾子益也大讚：「瓊煖姐超厲害，就算導演喊卡，她也能迅速再進入情緒，功力不是蓋的。」

曾子益的「瘋魔」戲碼同樣震撼，他感謝顏曉筠在激烈拍攝時幫忙抵住門，讓他能更全情投入，直呼：「有情有義！」不過在與謝瓊煖拍「頭靠頭」戲時，他卻忍不住想：「我會不會壓到阿嬤的傷口？」讓大家看到演員真實又可愛的一面。

此外，YT節目《娛樂超skr》主持人小鹿、阿甘突襲劇組，意外捕捉到王瞳、黃文星躲進衣櫃準備嚇謝瓊煖，謝瓊煖疑惑「怎麼衣櫃一直在震動？」打開後差點嚇出心臟病，逗得現場驚呼連連，也瞬間化解緊繃氣氛。

