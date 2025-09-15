Ella宣告巡演50星友出主意-張信哲想看童年照 吳青峰提醒別歪掉

Ella將展開個人巡演，演藝圈數十位好友齊幫她宣傳。（勁樺娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Ella」陳嘉樺近期驚喜宣告要舉辦出道24年來的首次個人大型巡演「It’s Me艾拉主意」，包括林志玲、言承旭、蔡依林、吳青峰、林俊傑、五月天、賈靜雯等超過50組明星錄製影片幫忙宣傳「出主意」，展現超好人緣，網友笑稱「半個演藝圈都來了！」

蔡依林（左上）、五月天（左下）眾多藝人好友都為Ella送上祝福。（勁樺娛樂提供）

蔡依林出主意：「許願Ella可以在演唱會朗誦我的《DIY》歌詞，如果願意的話可以搭配精湛的舞蹈。」張信哲也向Ella提出主意：「因為妳現在超美，所以我想看小時候的妳，我覺得雖然現在女神很棒，但是小時候不一樣。」Ella笑說：「我現在應該回不去了，因為我現在這麼漂亮，要變成小時候那樣帥氣，真是有點不容易。」

五月天也向Ella獻上祝福，阿信期待說：「當然是想聽她唱好聽的歌，難聽的歌就先不要，但是Ella並沒有難聽的歌。」阿信還出主意：「希望Ella活潑一點。」沒想到瑪莎卻說：「我覺得她端莊一點比較重要。」Ella意外讓天團成員不同調。吳青峰則提出建議，Ella感性的歌千萬不要被她搞笑談話破壞，「不要被自己歪掉。」

