晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

婁峻碩 焦凡凡同慶生 報喜明年當爸媽

婁峻碩（右）在演唱會合體老婆焦凡凡。（伊弗龐金提供）婁峻碩（右）在演唱會合體老婆焦凡凡。（伊弗龐金提供）

〔記者陽昕翰／台中報導〕婁峻碩昨晚在台中開唱慶生，力邀老婆大人焦凡凡擔任嘉賓，他們的生日在同一天，驚喜在台上曬出超音波照，向歌迷報喜將升格當爸媽。婁峻碩說：「我們要當爸爸媽媽了！」隨後與孕妻焦凡凡上演「愛的抱抱」，演出後又高喊：「我當爸了！爽啦！」

婁峻碩（右）和焦凡凡公開寶寶超音波照，宣布將升格當爸媽。（伊弗龐金提供）婁峻碩（右）和焦凡凡公開寶寶超音波照，宣布將升格當爸媽。（伊弗龐金提供）

婁峻碩連兩天在台中Legacy舉辦「PowerBOMB RECHARGE Mini Tour演唱會」，他親自打造生日派對與粉絲同樂。開場婁峻碩選唱《商務艙》、《Airplane》等嗨歌，還有《Colorful》、《Booyah》等多首歌曲，吸引2000多位粉絲同歡，心情大好的他笑說：「接下來的每一次talking，都祝我一次生日快樂，好爽喔，壽星最大 ！」還要歌迷誇他連喝水都帥。

婁峻碩生日在台中開唱心情大好。（伊弗龐金提供）婁峻碩生日在台中開唱心情大好。（伊弗龐金提供）

婁峻碩與焦凡凡愛情長跑8年，他們在去年登記結婚，昨晚放閃合唱剛推出的新歌《Make Sense》後，突然公開「愛的結晶」要在明年誕生，現場直接曬出寶寶的超音波照，替演唱會增添了滿滿的幸福氛圍。

派偉俊（左）首場拿著PIZZA衝上台，把婁峻碩嚇了好大一跳。（伊弗龐金提供）派偉俊（左）首場拿著PIZZA衝上台，把婁峻碩嚇了好大一跳。（伊弗龐金提供）

談及新生命的到來，兩人坦言完全沒有預料到，寵妻的婁峻碩表示：「原本有考慮讓凡凡來演唱會玩就好，不要花太多心力在演唱會合唱這件事上，所以也沒有給她太多的負擔跟壓力！」他現在就是希望老婆能盡量放鬆，「我希望她可以非常舒服地迎接寶寶到來，其他的事情我來就好。」

婁峻碩連兩天在台中開唱，前晚好友派偉俊驚喜助陣，事前串通好工作人員，還瞞著好友悄悄到台準備，最後化身外送員帶著PIZZA衝上台，讓蒙在鼓裡的壽星直呼「太驚喜。」

派偉俊把PIZZA當成蛋糕，特別插上蠟燭揪全場唱生日快樂歌幫壽星慶生，派偉俊自豪說：「整個慶生環節其實是我在坐高鐵時想出來的，而且送蛋糕慶生太老梗，有著義大利血統的我覺得用PIZZA慶生才酷。」婁峻碩感謝好友情義相挺，「先前跟歌迷說這次演唱會沒嘉賓，是因為我的這群朋友太紅，想說在小場地開唱，不好意思找他們來。」兩人也合唱了合作單曲《一首歌》。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中