婁峻碩 焦凡凡同慶生 報喜明年當爸媽

婁峻碩（右）在演唱會合體老婆焦凡凡。（伊弗龐金提供）

〔記者陽昕翰／台中報導〕婁峻碩昨晚在台中開唱慶生，力邀老婆大人焦凡凡擔任嘉賓，他們的生日在同一天，驚喜在台上曬出超音波照，向歌迷報喜將升格當爸媽。婁峻碩說：「我們要當爸爸媽媽了！」隨後與孕妻焦凡凡上演「愛的抱抱」，演出後又高喊：「我當爸了！爽啦！」

婁峻碩（右）和焦凡凡公開寶寶超音波照，宣布將升格當爸媽。（伊弗龐金提供）

婁峻碩連兩天在台中Legacy舉辦「PowerBOMB RECHARGE Mini Tour演唱會」，他親自打造生日派對與粉絲同樂。開場婁峻碩選唱《商務艙》、《Airplane》等嗨歌，還有《Colorful》、《Booyah》等多首歌曲，吸引2000多位粉絲同歡，心情大好的他笑說：「接下來的每一次talking，都祝我一次生日快樂，好爽喔，壽星最大 ！」還要歌迷誇他連喝水都帥。

婁峻碩生日在台中開唱心情大好。（伊弗龐金提供）

婁峻碩與焦凡凡愛情長跑8年，他們在去年登記結婚，昨晚放閃合唱剛推出的新歌《Make Sense》後，突然公開「愛的結晶」要在明年誕生，現場直接曬出寶寶的超音波照，替演唱會增添了滿滿的幸福氛圍。

派偉俊（左）首場拿著PIZZA衝上台，把婁峻碩嚇了好大一跳。（伊弗龐金提供）

談及新生命的到來，兩人坦言完全沒有預料到，寵妻的婁峻碩表示：「原本有考慮讓凡凡來演唱會玩就好，不要花太多心力在演唱會合唱這件事上，所以也沒有給她太多的負擔跟壓力！」他現在就是希望老婆能盡量放鬆，「我希望她可以非常舒服地迎接寶寶到來，其他的事情我來就好。」

婁峻碩連兩天在台中開唱，前晚好友派偉俊驚喜助陣，事前串通好工作人員，還瞞著好友悄悄到台準備，最後化身外送員帶著PIZZA衝上台，讓蒙在鼓裡的壽星直呼「太驚喜。」

派偉俊把PIZZA當成蛋糕，特別插上蠟燭揪全場唱生日快樂歌幫壽星慶生，派偉俊自豪說：「整個慶生環節其實是我在坐高鐵時想出來的，而且送蛋糕慶生太老梗，有著義大利血統的我覺得用PIZZA慶生才酷。」婁峻碩感謝好友情義相挺，「先前跟歌迷說這次演唱會沒嘉賓，是因為我的這群朋友太紅，想說在小場地開唱，不好意思找他們來。」兩人也合唱了合作單曲《一首歌》。

