李英愛6歲自知是美女 邋遢媽爆被女兒逼打扮

〔記者鍾志均／綜合報導〕李英愛近日首次受邀上節目《不朽的名曲》和6組歌手互動，並與評審團交流，展現幽默親切的魅力；節目中，李英愛被誇出道以來總是維持凍齡美貌，她笑說大概6歲時就知道自己長得漂亮。

李英愛表示，「小時候曾被外國人在街上叫住，不知道是不是覺得我很漂亮」，說完害羞的低頭笑了，她還透露小學三年級時曾當過參考書上的模特兒，很早就感受到外貌上的優勢。

日前李英愛宣傳主演新劇《恩秀的好日子》時，曾爆料14歲的女兒想入行，「女兒一直對娛樂圈感興趣，最近常去試鏡，但我只怕她想得太簡單，只看到光鮮亮麗的一面」，坦言感到有些憂心。

聊到為人母的日常時，李英愛自爆平常沒什麼打扮就出門，結果某次被女兒從頭到腳打量，還被逼著上了一趟美容院；另外她提到參加家長會時，「因為不想讓孩子有負擔，我會多付一些餐費，或試著跟別人親切互動」，展現樸實的一面。

