張吉安自爆《搖籃凡世》造神 映後講座欲罷不能
張吉安赴台南出席《搖籃凡世》映後講座，吸引觀眾熱情提問。（海鵬提供）
〔記者鍾志均／台北報導〕金馬獎得主張吉安導演上週末赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座，吸引不少觀眾踴躍提問，原定30分鐘的座談，加倍延至70分鐘，氣氛熱烈。
《搖籃凡世》劇情揭密穆斯林國度的棄嬰議題，講述大馬「保嬰艙」4名女社工的人生遭遇，有大馬女觀眾特別前來支持，感謝張吉安勇敢拍出電影，為社會弱勢發聲。
《搖籃凡世》聚焦大馬「保嬰艙」的故事，找來廖子妤飾演女社工。（海鵬提供）
張吉安透露，為避免冒犯大馬各界神明，片中許多神祇，包括祭壇上的神明都是他一手創造出來的，在馬來西亞民間信仰中完全找不到。另外站在屋頂上無法投胎的嬰靈、象徵求偶的印度孔雀舞等畫面，也引發觀眾震撼與好奇。
諷刺的是，《搖籃凡世》中的保嬰艙即便陪伴過許多走投無路的未婚婦女，也給予私生兒嶄新人生，至今卻不容於大馬社會，甚至遭保守人士斥為鼓勵性愛墮落的禍首，不時要求裁撤。《搖籃凡世》19日在台上映。
