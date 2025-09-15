施柏宇攜手程予希赴韓揭開《祕密》引爆尖叫 逆應援粉絲

程予希（左）和施柏宇很開心可以到韓國宣傳電影《夏日最後的祕密》。（阿榮影業提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台灣青春愛情電影《夏日最後的祕密》將於9月17日在韓國上映，施柏宇、程予希及導演邱晧洲上週五飛到首爾與粉絲相見歡，他們在首映時以韓文打招呼，現場尖叫聲四起。

施柏宇（左起）、程予希和導演邱晧洲出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（阿榮影業提供）程予希（左）和施柏宇到韓國宣傳《夏日最後的祕密》，收到應援花圈。（阿榮影業提供）

施柏宇、程予希在韓國都小有名氣，尤其是施柏宇因演出《想見你》收穫許多粉絲，不過他坦言其實擔心已經被韓國粉絲遺忘，但一到現場看到熱情的應援，讓他感動且安心了。

請繼續往下閱讀...

程予希則透露，韓國粉絲曾特別飛到台灣支持她的畫展，此次是第一次有電影在韓國上映，她十分興奮，兩人還「逆應援」送上手機支架、鑰匙圈回饋粉絲。

★姜瑞智和王維明聯手執導 《絕勝》明年暑假揮棒

另一部受到關注的台灣電影《絕勝》，是根據去年棒球12強賽奪冠的真實事件啟發而創作的作品，片名發想源自台灣隊從「絕境」走到「絕倫」的英雄旅程，昨天宣布將於今年第4季開拍，導演找來《角頭》系列的導演姜瑞智、金馬提名導演王維明共同執導，預計在明年暑假上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法