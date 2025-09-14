晴時多雲

娛樂 最新消息

Ozone成軍3年嗨跳新歌 謝O.A.O.一路相挺

Ozone舉辦演唱會，跟歌迷一起慶祝成軍3週年。圖為祖安（左起）、煥鈞、子翔、文廷、哲言、佳辰。（索尼提供）Ozone舉辦演唱會，跟歌迷一起慶祝成軍3週年。圖為祖安（左起）、煥鈞、子翔、文廷、哲言、佳辰。（索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Ozone昨天在台北開唱，歡慶成軍3週年，6人分享這段期間的成長，子翔談到：「自己還有非常多的進步空間，現在學會在開心跟舒服的狀態下工作。」他最難忘在小巨蛋演唱會上的特技表演，「那時一度哭著打給經紀人說我覺得我不行，但還是硬著頭皮做完，回想起來，覺得自己比想像中勇敢！」

Ozone首次公開唱跳新歌《沒去過的地方》，由於歌曲節奏非常快，編舞老師安排的動作又大，他們每跳完一次就氣喘吁吁，直呼這首歌快成為他們所有歌曲中跳完最累的前3名，花了許多時間練習。

經過3年的成長與磨練，Ozone現在更能自在且放鬆地演出，不忘感謝一路支持的O.A.O.，佳辰說道：「有時候練舞練到太累，大家乾脆一起躺在地板上聊天，結果聊一聊就有人眼眶紅了，因為壓力很大。雖然很累，但想到粉絲們那麼支持我們，就覺得一切努力有了意義。」

點圖放大
點圖放大

