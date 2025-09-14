杜汶澤來台5年 堅定喊「你趕我不走」

鄭弘儀（左）專訪杜汶澤，兩人相談甚歡。

（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕鄭弘儀主持三立《話時代人物》最新一集邀杜汶澤擔任來賓，杜汶澤來台灣居住已經5年，鄭弘儀問杜汶澤在台灣感覺如何，他毫不遲疑幽默回答：「我很喜歡，你趕我不走的！」

杜汶澤坦言自己之前不太習慣台灣人說話應對的方式，他說香港人說話直來直往，但台灣人說話很委婉，不過杜汶澤也說他漸漸地開始欣賞這種禮貌，「來台灣最明顯的改變，是說話的方式，現在講話都不會那麼絕對」。

杜汶澤提到自己年輕時好賭「壞了一陣子」，19歲在香港就欠了超過百萬港幣的高利貸，當時跑路來台灣，在台北市小巷裡的鐵皮屋躲了1年，覺得對不起母親，才回香港找工作面對現實，進電視台當小演員，慢慢打工還錢。

而他也確實從沒對白的小演員一路成了電影主角，但因為支持民主運動，在中、港都遭到抵制，也引爆網路酸民攻擊，杜汶澤說他每一句都會看，「看完跟自己說，不要做他口中的你就可以了」。

