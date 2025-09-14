晴時多雲

娛樂 最新消息

SEVENTOEIGHT吵出強團魂-麒文美祥M爆大吵、EXXI义翔嚇哭、D’OM帝翁笑幼稚

SEVENTOEIGHT的麒文（左起）、D’OM帝翁、柏佑、EXXI义翔、學駿以及美祥M合體嗨跳新歌。（天空娛樂提供）SEVENTOEIGHT的麒文（左起）、D’OM帝翁、柏佑、EXXI义翔、學駿以及美祥M合體嗨跳新歌。（天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團SEVENTOEIGHT結束韓國宣傳返台，昨天在信義區舉辦粉絲見面會，驚喜宣布年底將在北中南舉辦耶誕FAN CONCERT。自出道以來，6人感情愈來愈好，前陣子隊長麒文卻與美祥M爆發激烈爭吵，EXXI义翔在過程中覺得無力被嚇哭，忙內D’OM帝翁卻笑了出來，覺得「哥哥」們真的好幼稚。

電話亭熱線狂撩粉 美祥M生日許願馬一下

SEVENTOEIGHT昨天開場以新歌《PDSR（Please Don’t Stop the Rain）》及《DRIP & DROP》炒熱氣氛，現場尖叫聲不斷。

除了擊掌的見面活動，天空娛樂還祭出了電話亭到現場，要讓幸運粉絲與團員透過電話交流互動。

團員提到每天朝夕相處培養默契，EXXI义翔笑說：「靠吵架跟溝通！」前陣子麒文與美祥M在練習時吵了出道以來最嚴重的一次架，練習室的氣氛一度很僵。所幸最後兩人說開化解誤會，反而因為吵架讓彼此的感情更深厚。麒文說道：「真的應證SUPER JUNIOR利特前輩說過的『有需要吵架的事情發生，一定要吵架！』」

昨天SEVENTOEIGHT在台上提前幫美祥M慶生，美祥M受訪說：「真的是嚇到，剛剛那個環節完全沒有人知道，這個蛋糕算是提前的生日禮物。」至於生日願望，他開玩笑喊話：「什麼都不缺！」打趣要團員幫忙按摩。

SEVENTOEIGHT結束韓國工作，近日回到台灣宣傳。（天空娛樂提供）SEVENTOEIGHT結束韓國工作，近日回到台灣宣傳。（天空娛樂提供）

柏佑洗澡被惡整 6帥預告陪歌迷過耶誕

近來適逢鬼月，團內的膽小鬼也被爆料揪出，柏佑被公認是團內最怕鬼的成員，每次看恐怖片都會找藉口要先去洗澡，他笑揭：「有次在宿舍洗完澡，出來時D’OM帝翁故意放很可怕的音樂嚇我。」他被嚇到火速衝去把音樂關掉，當時只圍著浴巾。

此外，SEVENTOEIGHT年底要在北中南舉辦耶誕FAN CONCERT，場次包括11月22日在台中Legacy、12月14日轉戰高雄後台，12月28日則在台北Legacy TERA演出。

