陳凱倫重生砸百萬傳愛 揪資深藝人暖心獻唱

馬妞（左起）、楊懷民、張琴、陳凱倫、金燕、金佩姍、劉明珠、大百合出席公益演唱會。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳凱倫昨砸百萬舉辦「金曲傳愛・壯世代公益演唱會」，邀來金佩姍、楊懷民、金燕、大百合、馬妞、張琴、劉明珠等多位資深藝人演出，眾星輪番獻唱表演精彩，而陳凱倫受訪講到他經歷罹癌到現在康復能服務大眾，忍不住紅了眼眶。

陳凱倫感性表示：「我重生的每一步，不是浪費生命，而是使命！」提到演唱會由他親自構思名單、逐一邀請，雖然嘴上喊累眼裡卻充滿熱情，而聊到33歲兒子陳銳，陳凱倫則嘆氣表示，有邀兒子來看表演，不過兒子正在中南部巡視眼鏡店無法前來，「我跟他說不來的話之後別有遺憾，他回我不要這樣威脅他，我只好跟他說對不起，因為爸爸很愛你。」父子對話相當有趣。

演唱會由陳凱倫與好友馬妞聯手主持，馬妞去年透露罹患12種疾病，坦言查了1年都還找不到確切的病因，馬妞昨露面氣色頗佳，強調自己身體沒事，陳凱倫則笑說多動就會有活力。

